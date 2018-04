Una tragedia vera e propria con contorni da film horror quella avvenuta nella stazione di Ladispoli, comune alle porte di Roma. Un ragazzo di ventisei anni è infatti morto mentre attraversava i binari, dilaniato dal treno: come se non bastasse, i suoi "resti" sono stati scaraventati violentemente sulla banchina, colpendo un passante con una forza tale da mandarlo all'ospedale in codice rosso.

La vicenda è avvenuta la scorsa sera, quando tre ragazzi, tutti di origine straniera, volevano attraversare i binari della locale stazione ferroviaria di Ladispoli. Due di loro, un ragazzo ed una ragazza, sono riusciti a passare: non ce l'ha fatta invece il terzo ragazzo, uno studente di ventisei anni di origini indiane, colpito in pieno da un Intercity, che lo ha letteralmente dilaniato.

La scena, avvenuta davanti agli occhi terrorizzati di alcuni passanti sulla banchina, ha però avuto anche un risvolto da film dell'orrore: un cittadino romeno, infatti, è stato raggiunto dai resti del ragazzo sbalzati dai binari, che lo hanno colpito in pieno mandandolo in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Caos sulla tratta ferroviaria Roma-Grosseto, che dalle 20.05, orario del tragico evento, è stata sospesa tra le stazioni Maccarese-Fregene e Ladispoli-Cerveteri, per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi dell'autorità giudiziaria. Al momento le ipotesi più plausibili sono quelle che parlando di un possibile "gioco" dei tre amici per attraversare i binari o di tragica fatalità dovuta all'assunzione di alcol o altre sostanze da parte dei tre. Indagano gli agenti della polizia ferroviaria.