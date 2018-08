"Ieri è arrivata la lettera di destituzione. 10 agosto prima udienza, tra 5 giorni verrà notificato il licenziamento. Inizierà la battaglia legale. Una certezza: modi a parte, non mi pento di niente". Lo fa sapere su Facebook l'autista e sindacalista di CambiaMenti, Micaela Quintavalle. Per l'azienda, che ha spiegato le motivazioni dell'iniziale sospensione con una lettera, la dipendente è colpevole, tra le altre cose, di aver partecipato alla trasmissione televisiva di Italia 1 "Le Iene". Per Atac Quintvalle ha "utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall'azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa".

"Sembra che la signora Virginia abbia cosi' commentato la mia destituzione: ‘Ci dispiace, ma aveva troppi disciplinari'. Qualcuno dovrebbe ricordare alla signora che in 10 anni di azienda non ho mai ricevuto un richiamo verbale. Qualcuno dovrebbe ricordare alla signora che i miei disciplinari sono correlati solo a dichiarazioni fatte per mettere in sicurezza i cittadini. Qualcuno dovrebbe ricordare alla signora che quando era una capogruppo latitante le stesse cose le dicevano i suoi compagni all'opposizione", scrive Quintavalle su Facebook. "Io t'ho sempre appoggiata nonostante di te non mi sia mai fidata. E quello che sei e l'incompetenza che mostri non c'entra con Quintavalle. C'entra con Roma! Sciacquati la bocca con l'acido muriatico pure tu! Signora! Prima di parlare dei disciplinari della sottoscritta. Pochi autoferrotranvieri amano i cittadini ed il lavoro di autista come me!", conclude la sindacalista.