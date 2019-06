in foto: Foto d’archivio

Sette autobus su dieci, esattamente il 68 per cento della flotta, hanno oltre dodici anni di età. Sono i mezzi pubblici più vecchi d'Europa: nessuna Capitale, infatti, ha un parco bus così anziano. Ad ammetterlo è il responsabile manutenzioni di Atac, Federico Mannini, nel corso della seduta odierna della commissione Mobilità. "I guasti quest'anno sono schizzati veramente alle stelle. E' chiaro che noi stiamo cercando di fare di tutto per rientrare di questa problematica. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto 50-60 unità al giorno. Non siamo soddisfatti ma procediamo, grazie a più personale nei depositi, per riparare l'aria condizionata delle vetture. Finalmente se ne riparano più di quelle che si guastano", ha spiegato il responsabile.

Un dato positivo, secondo Atac, è che gli incendi sui bus stanno diminuendo sensibilmente: "Il problema degli incendi dei bus non è solo a Roma, ma in tutta Italia. E' figlio dell'autobus. Posso accennare che i problemi sono anche omologativi, altra causa è ovviamente la vetustà del parco. Il dato annuale è sicuramente migliore di quello dei due anni precedenti. Abbiamo abbattuto del 60 per cento il numero degli incendi, ma questo non significa che domani o dopo domani non possa avvenire un nuovo incendio", spiega ancora Mannini. Intanto, dopo il ritorno in patria, senza averli utilizzati neanche per un chilometro, dei bus israeliani presi a noleggio, la sindaca Raggi ha annunciato l'imminente arrivo di altri duecento nuovi autobus. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'assessora ai Trasporti, Linda Meleo, aveva annunciato l'arrivo entro giugno di 227 nuovi bus. Per il momento ancora non sono arrivati.