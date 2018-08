Atac: “52.439 ore di permessi regalate ai sindacalisti”. In 13 verso il processo

Tredici tra sindacalisti, funzionari ed ex manager di Atac rischiando di finire a processo con l’accusa di abuso di ufficio, in merito all’erogazione di 52.439 ore di permessi sindacali, erogati senza giustificazione e ben oltre i limiti fissati dal contratto nazionale di lavoro. Un danno quantificato per l’azienda in 1,5 milioni di euro.