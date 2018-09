In una nota diramata pochi minuti fa la Croce Rossa Italiana smentisce qualsiasi episodi assimilabile a un assalto o a un tentativo di occupazione da parte di non meglio precisati "rom" al centro di via Ramazzini nel quartiere di Monteverde, dove dallo scorso luglio sono ospitati alcuni nuclei familiari provenienti dal Camping River, arrivati qui dopo lo sgombero. La notizia era stata diffusa da alcuni esponenti della Lega, e la Cri non ha esitato a bollarla come una vera e propria "fake news".

"La notizia diffusa oggi dagli esponenti della Lega Fabrizio Santori e Giovanni Picone su un presunto assalto e tentativo di occupazione al centro che sta accogliendo persone senza dimora per il Piano Caldo del Comune di Roma presso la nostra sede di Via Ramazzini è priva di fondamento. Invitiamo a non diffondere falsi allarmi basandosi su fake news e non è la prima volta che accade", ha spiegato la Presidente della CRI di Roma, Debora Diodati. Al momento nel centro di Via Ramazzini ci sono 39 persone, tra cui due famiglie provenienti dal River.

Ecco la notizia diffusa dagli esponenti del partito di Salvini: “Questa notte è stato sventato dagli operatori della Croce Rossa Italiana l’occupazione del campo attrezzato per l’accoglienza dei nomadi in via Ramazzini voluto dal Comune di Roma a seguito dello sgombero dell’ex stanziamento del camping River. Si è trattato di circa 30 nuovi nomadi, ancora non identificati, che si sono introdotti all’interno dell’area rompendo la rete di recinzione e danneggiando la cancellata. Continua nel silenzio delle Istituzioni l’assalto a quest’area che al momento ha dei numeri ancora limitati di rom che però inevitabilmente attirano altre famiglie rom che per motivi ancora non chiariti spesso si introducono nel campo senza alcuna autorizzazione".