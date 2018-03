All'altezza del cimitero su via Laurentina, all'estrema periferia Sud di Roma, dei passanti hanno notato una busta gialla imbottita posata al centro della carreggiata. Un plico ritenuto sospetto che ha messo in allarme le forze dell'ordine che hanno valutato l'intervento degli artificieri. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per circa un'ora, tra le 9.30 e le 10.30. I timori degli agenti intervenuti si sono dimostrati fondati: la busta gialla, del tipo classico per le spedizioni postali, conteneva infatti un ordigno artigianale.

All'interno alcuni petardi legati tra loro e dei chiodi artigianali. Da quanto reso noto se fosse esploso l'ordigno rudimentale avrebbe potuto arrecare danni anche gravi ai passanti. Ancora ignota la provenienza della busta esplosiva e gli autori del suo confezionamento, sull'episodio è stato aperto un fascicolo d'indagine.