in foto: Un monopattino elettrico di Helbiz

Saranno operativi da oggi a Roma i primi mille monopattini elettrici della flotta di Helbiz, il primo operatore che fornirà questo servizio di sharing nella Capitale e che farà da apripista ad altre aziende che sbarcheranno nelle prossime settimane. In totale, stabilisce il regolamento elaborato dal Campidoglio, potranno essere al massimo 16mila. Come detto, Helbiz ne mette a disposizione mille da oggi ed entro un mese ne arriveranno altri 1500. L'azienda italoamericana già è attiva in città con le biciclette elettriche (unico servizio di sharing presente insieme ad Huber).

Raggi: "Stiamo iniziando una vera e propria rivoluzione nella mobilità"

L'arrivo dei nuovi monopattini è stato salutato con una conferenza stampa che si è tenuta a Fontana di Trevi. Presente anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha dichiarato: "Questo è sicuramente un momento importante, il Covid ha segnato in maniera profonda le nostre abitudini di vita. Il coronavirus ci ha obbligato a ripensare il nostro modo di vivere e stiamo iniziando una vera e propria rivoluzione. Ripartire nel segno della sostenibilità ambientale ci consentirà di proteggere la nostra città e i nostri concittadini. Questo sarà un servizio controllato, c'è un gps che consente di rilevare in maniera precisa la collocazione dei mezzi e ricollocarli in modo adeguato. Non sarà un servizio limitato al centro storico, ma comprenderà altri municipi. Dobbiamo imparare a utilizzare diversi mezzi, dai mezzi pubblici e i mezzi di sharing, per muoverci all'interno delle nostre città in maniera sostenibile".