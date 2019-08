È notizia di pochi minuti fa che la Procura di Roma ha chiesto la convalida dell'arresto per Francesco Zampaglione, ex componente dei Tiromancino e fratello del cantante Federico Zampaglione. L'uomo è stato fermato nella giornata di ieri dopo aver tentato, volto coperto e un'arma giocattolo in pugno, di rapinare una banca. L'interrogatorio di garanzia è stato fissato per domani nel carcere di Regina Coeli davanti al gip Clementina Forleo. Secondo quanto emerge dai primi riscontri investigativi il musicista avrebbe agito per ragioni economiche: da diverso tempo non navigava in buone acque. Poco meno di un anno fa su Facebook scriveva: "Oggi esce il nuovo disco dei Tiromancino… è un album particolare dove Federico duetta con grandi artisti che reinterpretano i nostri pezzi più conosciuti… ci saranno anche 4 inediti di cui uno firmato anche da me e da Gioia! Compratelo in massa, anche perché la mia parte di compensi sarà interamente devoluta a quei ladri di Equitalia a cui auguro tutto il bene come sempre".

Francesco Zampaglione e la rapina in banca a Monteverde.

Sono da poco passate le 14.00 di giovedì 29 agosto quando Francesco Zampaglione entra in una banca su via di Circonvallazione Gianicolense. Volto coperto, una pistola (che poi si scoprirà essere solo una riproduzione) in mano, si fa consegnare il denaro presente nelle casse dai dipendenti e scappa. Purtroppo per lui però la sua fuga termina presto: un passante, capito cosa stesse accadendo, lo segnale al 112 appena uscito dalla banca e gli agenti del Commissariato Monteverde gli sono addosso in pochi minuti. Vistosi in trappola non ha opposto resistenza e si è subito arresto ai poliziotti.

Aveva annunciato un nuovo album

Dopo aver lasciato i Tiromancino definitivamente quattro anni fa nel bel mezzo di un tour, aveva spiegato per colpa dei continui scontri con il fratello e frontman del gruppo, aveva iniziato una carriera solista tra alterne fortun,. Musicista stimato e di spessore, da qualche giorno aveva annunciato l'uscita di un nuovo album. Da quanto si apprende aveva accumulato diversi debiti: sconcerto tra gli amici e nel mondo della musica quando stamattina si è diffusa la notizia del suo arresto.