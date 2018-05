Un uomo è stato arrestato a Fiano Romano, comune alle porte della capitale, nel pomeriggio di ieri lunedì 21 maggio. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti in un appartamento sito in via Umberto Terracini, a seguito di una segnalazione per una violenta lite domestica. Una volta arrivati hanno soccorso una donna incinta, colpita con un bastone dal compagno, incurante non solo del suo stato di gravidanza, ma anche di agire davanti agli occhi del primo figlio della coppia di soli tre mesi.

Non contento quando un vicino di casa è intervenuto in soccorso della donna lo ha aggredito, procurandogli una frattura al setto nasale. I militari hanno assicurato il trasporto in ospedale del neonato e della donna, visitata e medicata al pronto soccorso del Villa San Pietro di Roma, e del vicino, trasportato all'ospedale «SS. Gonfalone» di Monterotondo. L'aggressore è stato condotto in caserma e, dopo essere stato identificato, tratto in stato di arresto. Al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria.