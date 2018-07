in foto: Valentina Picca, morta in un’incidente stradale a gennaio

Omicidio stradale aggravato, lesioni personali gravissime, interruzione di gravidanza, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Dovrà rispondere di tutte queste gravissime accuse l'ex fidanzato 30enne di Valentina Picca, morta in un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso gennaio tra Cisterna di Latina e Velletri mentre si trovava a bordo dell'automobile guidata proprio dal suo ragazzo. Il giovane, A.C. le sue iniziali, è stato arrestato oggi dai carabinieri ed è stato accompagnato in carcere in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Latina. Il cuore della 27enne Valentina si fermò pochi minuti dopo l'incidente, come anche quello del figlio che portava in grembo. Ferite, ma ancora vive, le altre due figlie di due e cinque anni. Il padre, ricoverato anche lui in gravissime condizioni, fu trovato positivo all'alcol test e al drug test e la sua patente risultò essere scaduta da un anno.

L'incidente avvenne nella notte di domenica 21 gennaio a Cisterna di Latina, località Le Castella. La famiglia viaggiava a bordo di una Nissan Micra di colore nero. Nell'incidente non furono coinvolte altre persone.