Un giovane di 24 anni, cittadino italiano di origine lettone, è stato arrestato a Viterbo al termine della perquisizione della sua abitazione. All'interno della casa gli agenti di polizia – intervenuti con l'ausilio di unità cinofile antisabotaggio e ed esperti informatici – hanno rinvenuto materiale ritenuto utile a confezionare ordigni artigianali. Il ragazzo è stato segnalato all'intelligence italiana dall'Fbi americana: sui social network aveva espresso ammirazione e apprezzamento per Saipov Sayfullo, l'estremista islamico di origine ubzeka che ha dichiarato di aver agito per conto dell'Isis, responsabile di aver investito e ucciso otto persone nel cuore di New York lo scorso 31 ottobre 2017.

Dopo la segnalazione dell'agenzia federale americana, la Digos di Viterbo ha rintracciato l'autore del post finito nel mirino, decidendo di intervenire perquisendo il suo domicilio. Il 24enne "mai evidenziatosi prima sotto il profilo politico /religioso" secondo quanto sottolineato dalla Digos, è stato così trovato in possesso di un "manufatto cilindrico di cartone" che poteva essere utilizzato per confezionare un ordigno, oltre che un fucile e due pistole ad aria compressa. Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di "fabbricazione e detenzione di materiale esplodente". Al momento a suo carico non ci sono altre ipotesi di reato.