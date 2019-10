in foto: Ettore Francesco Sequi – Valentina Pizzale

Valentina Pizzale, sedicente sceneggiatrice Rai, è stata arrestata per insistenti e reiterati atti persecutori nei confronti del capo di gabinetto del Ministero degli Esteri e ambasciatore italiano in Cina, Ettore Francesco Sequi. La donna si è provata a difendere dalle accuse di stalking raccontando al gip Wilma Passamonti che i loro litigi erano quelli tipici di una coppia. A smentire la donna, però, ci sarebbero alcune mail spedite alla Farnesina e alcuni messaggi, come questo pubblicato dal Corriere della Sera: "Vengo lì e butto giù l'ambasciata". Lei ha provato a ribattere: "Mi aveva fatto arrabbiare". Ma in altri messaggi inviati a Sequi Pizzale dice anche: "Bastardo, ti rovino! Mi hai illuso, sei una m…". Per la donna significano solamente che la relazione era ancora in corso e lei era soltanto arrabbiata per il comportamento del partner. A supporto di questa tesi il suo legale ha portato screenshot, tabulati telefonici, chiamate, indizi che la relazione era ancora in piedi ben oltre il 2017. "Altro che perseguitato, lui era geloso di me. Voleva che tornassi da lui. Per il mio compleanno mi ha mandato fiori, un'altra volta mi è venuto a trovare in albergo".

Si definiva sceneggiatrice, la Rai ha smentito

Pizzale si definiva una sceneggiatrice Rai, ma l'azienda ha precisato che la donna "non è titolare di un rapporto di lavoro stabile con l'azienda. In passato ha svolto collaborazioni saltuarie e limitate al ruolo di claquer e non di sceneggiatrice. Dal gennaio 2019 non ha più alcun tipo di collaborazione con Rai".