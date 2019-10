Arrestata l'autrice Rai Valentina Pizzale per insistenti e reiterati atti persecutori nei confronti del capo di gabinetto della Farnesina e ambasciatore italiano in Cina, Ettore Francesco Sequi. La misura di custodia cautelare è scattata due giorni fa, quando la donna è stata raggiunta nella sua abitazione a Roma e ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria alla quale dovrà rispondere delle accuse a suo carico. A nulla sono serviti la denuncia e la previsione di un processo, la 41enne anche sceneggiatrice di film ha continuato a perseguitare Sequi con messaggi e telefonate, fino ad arrivare a minacciarlo che avrebbe avuto ripercussioni sulla sua vita se non avesse continuato la loro relazione.

Una relazione giunta al capolinea

L'autrice Rai e l'ambasciatore si sono conosciuti durante un incontro pubblico, si sono frequentati per un periodo nel 2017 e tra loro è intercorsa una breve relazione, destinata tuttavia a finire. Arrivata al capolinea per diversità di interessi e progetti di vita, Pizzale non ha accettato che il rapporto tra i due fosse giunto al termine e non ha smesso di cercarlo. Il capo della Farnesina ha tentato inizialmente di essere comprensivo e di usare la strada della diplomazia anche nella sfera sentimentale, ma non c'è stato alcun esito. Le continue richieste di riconciliazione e proseguimento della loro storia hanno assunto toni di minacce. Pizzale gli scriveva o diceva al telefono che se non fosse tornato insieme a lei avrebbe raccontato tutto rovinandolo, che avrebbe messo a repentaglio sia la sua sfera pubblica che la sua carriera professionale. Così esasperato dalle sue continue insistenze, l'ha denunciata. Ma i ricatti non si fermano. Poi, l’integrazione di querela aggiornata e la misura resa esecutiva.