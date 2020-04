in foto: (Archivio)

Come chi ha dovuto rinunciare alla tradizionale grigliata, tanti altri hanno fatto a meno di prendere il primo sole della stagione nella giornata di Pasquetta di oggi, lunedì 13 aprile. Tanti altri, ma non tutti, perché una donna ad Ardea è stata prima avvistata e poi fermata e denunciata dalla polizia locale per essersi recata in spiaggia e aver tentato di prendere ugualmente la tintarella in topless, nonostante le severe misure di prevenzione per evitare la diffusione del Coronavirus. La donna, avvistata da alcuni agenti della locale, è stata successivamente raggiunta da delle colleghe dei primi, mandate dal comandante Sergio Ierace, per farla rivestire e farla allontanare dalla battigia prima di denunciarla per violazione dell'articolo 650 del codice penale.

Nel Lazio 123 nuovi casi, 25 guariti e 5 decessi

La situazione nel Lazio, relativa ai contagi da Coronavirus, aggiornata a oggi – lunedì 13 aprile – racconta che nella regione i casi di individui trovati positivi al Covid ammontano a 4.968, con un incremento di 123 unità nelle ultime 24 ore. Aumentano però anche i guariti, saliti a 764, con un aumento di 25 individui dimessi e negativizzatisi. Purtroppo, sale anche il numero dei decessi, arrivati a quota 284, 5 in più di ieri. L'assessore D'Amato, nella quotidiana videoconferenza della task-force per combattere la pandemia, ha fatto il punto sui nuovi contagi nel Lazio: "Oggi registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367)", ha detto. D'Amato ha poi rinnovato "l’appello a mantenere alta l’attenzione e deve proseguire l’attività di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio".