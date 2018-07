Lo hanno ucciso massacrandolo di botte dopo averlo inseguito, credendo che si trattasse di un ladro. È accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina questa notte ma l’episodio è stato resto pubblico solo questa sera. La vittima è un cittadino di 43 anni di nazionalità marocchina. Da quanto ricostruito di carabinieri del comando locale, due uomini si sono messi all'inseguimento della vettura del presunto ladro, dopo che questo era stato notato aggirarsi per via Guardopasso alla periferia della cittadina.

Quando lo hanno raggiunto è nata una colluttazione, e i due si sarebbero improvvisati giustizieri massacrando l'uomo a calci e pugni. Poco prima avevano avvertito il 112, ma quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto hanno trovato solo il cadavere del presunto ladro, la sua macchina poco lontano finita fuori strada. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, e con l'aiuto di alcuni testimoni, i militari sono giunti a individuare i presunti responsabili procedento all'arresto per omicidio preterintenzionale.