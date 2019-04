Incidente stradale su via Pontina nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 aprile intorno alle ore 12. Una Ford di colore bianco e un furgone si sono scontrati per cause non note e ancora in via d'accertamento e nell'impatto sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli. L'incidente è avvenuto al chilometro 57 e 400 all'altezza di via Ferriere di Nettuno, in direzione Roma. Paura tra gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso i due conducenti feriti e li ha trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fortunatamente secondo le informazioni ricevute non sarebbero in pericolo di vita. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Aprilia che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e che dovranno accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.

Traffico e code per incidente sulla Pontina

La circolazione stradale ha subito forti code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso, per agevolare l'intervento dell'ambulanza. Su Twitter Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti in viaggio dei disagi provocati dall'incidente e ha raccomandato a chi si trova in transito sul tratto di strada interessato, di prestare la massima attenzione. Terminate le operazioni i veicoli incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata e il traffico sta tornando progressivamente alla normalità.

Incidente sulla via salaria a Rieti: un morto

Ben più gravi sono state le conseguenze dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Salaria a Rieti dove un uomo è morto a seguito di uno scontro tra due auto. Il sinistro all'interno della galleria Sant'Antonio in direzione di Ascoli Piceno. La Statale è stata chiusa e il traffico deviato sulla ex statale Salaria in località San Giovanni Teatino, al chilometro 71. La dinamica è ancora incerta, ma secondo le prime ricostruzioni pare siano rimaste coinvolte due automobili che si sarebbero scontrate frontalmente.