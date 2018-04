La storia è raccontata in un video postato su Youtube, e vede come protagonista un giovanissimo giocatore di pallone che, vedendo assegnato un calcio rigore alla sua squadra per quello che ritiene un errore arbitrale, decide di calciare di proposito fuori dallo specchio della porta. Si chiama Nicolò Francescotti e gioca nel campionato Giovanissimi con la Asd la Pelota di Aprilia, in provincia di Latina. Ieri mattina con la squadra stava vincendo per 2-0 contro la Connect Latina, quando si vede assegnare il penalty che avrebbe potuto chiudere il match. Ma quando arriva sul dischetto, spontaneamente, decide di addrizzare quello che secondo lui è un torto fatto agli avversari per un errore del direttore di gara.

“Nicolò – spiega in una nota la società – è stato il protagonista di un gesto che non deve passare in secondo piano per nessuno, che rende il risultato di una partita nullo di fronte al gesto: l'arbitro ci ha assegnato un calcio di rigore dubbio, lui aveva subito il presunto fallo, calcia fuori spontaneamente ritenendo ingiusta la decisione arbitrale, anche se a nostro favore. Ecco: in un mondo sempre più votato all'egocentrismo, all' indifferenza ed alla mancanza di valori, Nicolò ha dato un segnale che deve far riflettere tutti noi, sulle differenze umane rispetto al vincere o perdere una partita”.