"Roma, vetrina d'Italia, comincia a correre verso il futuro e anche l'Italia deve esserne orgogliosa", ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, inaugurando la nuova stazione di San Giovanni della Metro C, nodo di scambio con la linea A della metropolitana della Capitale. Secondo la sindaca, quella di oggi "è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano aspettando. Portiamo a compimento parte di una grande opera infrastrutturale in una cornice magnifica: una stazione museo".

"Abbiamo iniziato una sorta di viaggio nel tempo, una parte dei reperti di un'antica villa romana sono stati lasciati visibili e c'è un nocciolo di pesco ed alcuni semi che hanno duemila anni, lo trovo incredibile. C'è stato anche il ritrovamento di un galoppatoio nella zona di via Sannio. È stato fatto un lavoro eccellente, abbiamo saputo coordinare le grandi opere con il passato", ha detto ancora Raggi, che poi ha ribadito quando già annunciato una settimana fa: "I cittadini ci hanno chiesto di proseguire l'opera almeno fino a Clodio, pensiamo di portarla fino a Farnesina".

Qua tutte le informazioni su orari, tratta, modifiche alla viabilità e alle linee di bus Atac dopo l'apertura della nuova stazione della metropolitana. A questo link le informazioni su tutte e tre le linee di metropolitana di Roma.