Sabato 12 maggio 2018 apre la nuova tratta Lodi-San Giovanni della Metro C. San Giovanni, nodo di interscambio tra Metro C e A sarà il nuovo capolinea della terza metropolitana di Roma. Sulla metro C si può viaggiare con i titoli di viaggio Metrebus validi nella zona A. Il biglietto convalidato in metro C potrà essere utilizzati in metro A e B e sulle ferrovie regionali e viceversa. L'apertura della nuova tratta è fissata per domani alle 12.

Gli orari della Metro C

Con l'apertura della tratta Lodi-San Giovanni la linea C segue gli stessi orari del resto della rete metro:

– tutti i giorni escluso il venerdì e il sabato prima e ultima corsa dai capolinea di San Giovanni e Pantano: 5.30-23.30

– venerdì e sabato: prima e ultima corsa dai capolinea di San Giovanni e Pantano: 5.30.1.30

Nelle ore notturne, la linea C della metropolitana è sostituita dalla linea di bus N28 che effettua fermata nei pressi delle stazioni.

Bus e metro a San Giovanni

A San Giovanni, i viaggiatori provenienti dalla metro C, oltre alla linea A della metropolitana avranno una ampia possibilità di interscambio con le linee di superficie esistenti e con la nuova linea 77:

– tram 3 (Trastevere Fs-Porta Portese-Piramide-Colosseo-Labicana-Manzoni MA-San Giovanni-Porta Maggiore-Verano-Università La Sapienza-Policlinico-Parioli-Valle Giulia)

– bus 16 (via Costamagna-Tuscolana Fs-Merulana-Termini-XX Settembre)

– bus 51 Express – NUOVO PERCORSO DAL 14 MAGGIO (San Giovanni-Manzoni MA-Labicana-Colosseo MB-piazza Venezia-via del Corso-largo Chigi)

– nuova linea bus 77 ATTIVA DAL 14 MAGGIO (San Giovanni MA MC-stazione Ostiense FS-Piramide MB

– bus 81 NUOVO PERCORSO DAL 14 MAGGIO (Lodi MC-San Giovanni MA MC-ospedale San Giovanni-Celio-Colosseo-Circo Massimo-via Luigi Petroselli-piazza Venezia-largo Argentina-Cavour-Cola di Rienzo-Risorgimento)

– bus 85 (Arco di Travertino MA-Tuscolana FS-San Giovanni MA MC-Labicana-Colosseo MB-piazza Venezia-via del Corso-largo Chigi-Tritone-Barberini-Termini)

– bus 87 (Colli Albani MA-San Giovanni MA MC-Colosseo MB-piazza Venezia-Argentina-Cavour-Lepanto MA

– bus 218 (Porta San Giovanni-Ardeatina-polo ospedaliero Santa Lucia-Cecchignola-Divino Amore-scuola Padre Formato)

– bus 360 (Zama-San Giovanni MA MC-Manzoni MA-Termini-piazza Fiume-Parioli-Salario-Parioli-piazza delle Muse

– bus 590-650 (linee accessibili a per passeggeri a ridotta mobilità sul percorso metro A Subaugusta-Ottaviano e Subaugusta-San Giovanni)

– bus 665 (San Giovanni MA MC-Appio Latino-Tuscolana FS-via Assisi)

– bus 792 (San Giovanni MA MC-ospedale San Giovanni-Druso-via Cristoforo Colombo-circonvallazione Ostiense-Garbatella MB-ospedale Bambino Gesù/sede di San Paolo-San Paolo MB-viale Marconi-via Majorana-ospedale San Camillo-Gianicolense-Bravetta-Pisana-Eudes

Le modifiche alla rete Atac



Con l'apertura della tratta Lodi-San Giovanni e del nodo di interscambio tra metro A e metro C, da lunedì 14 maggio, cambia la rete di superficie con l'obiettivo di facilitare i viaggiatori provenienti dalla zona est e diretti in Centro e verso metro B e Roma-Lido. Nei dettagli:

– Linea 51 Express (San Giovanni metro A/metro C-largo Chigi)

La linea 51 collega la stazione San Giovanni di metro A e metro C alla metro B e al Centro percorrendo via Emanuele Filiberto-via Labicana-via dei Fori-piazza Venezia-via del Corso. In via dei Fori Imperiali la 51 Express consente l'interscambio, alla stazione Colosseo, con la linea B della metropolitana

– Linea 77 (Piramide/stazione metro B e Roma-Lido-stazione Ostiense FL1.FL3.FL5-stazione San Giovanni metro A/metro C)

La nuova linea 77 collega metro A e metro C al nodo di scambio Ostiense/Piramide transitando nel quartieri Appio e Appio Latino (piazza Tuscolo-via Acaia), in via Cilicia e in viale Marco Polo.

Con la linea 77, quindi i viaggiatori provenienti dalla zona Est della città, una volta giunti a San Giovanni potranno raggiungere direttamente il nodo di scambio Piramide/Ostiense e la stazione di metro B, ferrovia regionale Roma-Lido e ferrovie regionali FL1, FL3 e FL5

– Linea 81 (stazione metro C Lodi-piazza Risorgimento)

La linea 81 collega la stazione Lodi metro C alla zona Prati transitando sul consueto percorso (San Giovanni metro A/metro C-Ambra Aradam-Celio-Colosseo-via Celio Vibenna-via di San Gregorio-metro B Circo Massimo-Anagrafe-via Luigi Petroselli-Teatro Marcello-piazza Venezia-largo Argentina-corso Rinascimento-piazza Cavour-via Cola di Rienzo). La tratta Piazza Roberto Malatesta-stazione Lodi viene disattivata perché servita dalla linea C della metropolitana. La tratta Malatesta-Lodi è servita anche dalla linea 412 mentre la tratta largo Preneste-Pigneto MC è servita dalle linee tram 5-14 (da e per Termini) e 19

– Linea 545 (stazione Malatesta metro C-piazzale del Verano)

Il capolinea della linea 545 si sposta da largo San Luca Evangelista al piazzale della stazione metro C Malatesta

– Linea 673

La linea viene disattivata. Il percorso all'interno dei quartiere Ostiense e Garbatella viene servito dalla linea 715. Le altre destinazioni servite dalla linea 673 sono raggiungibili utilizzando la linea B della metropolitana, le linee 3, 81 o la nuova linea 77

– Linea 715 (via Tiberio Imperatore-piazza Venezia)

La linea 715 cambia percorso transitando all'interno del quartiere Garbatella sull'itinerario servito dal 673 (via Francesco Passino-via Giacomo Rho-via Roberto De Nobili-viale Guglielmo Massaia-via Ignazio Persico). Il quartiere Garbatella, quindi, viene collegato, per la prima volta con il Centro (via Luigi Petroselli-via del Teatro Marcello e piazza Venezia)

– Linee 590-650-N1

Le linee 590 e 650, accessibili ai passeggeri a ridotta mobilità, che seguono il percorso della linea A della metropolitana tra Subaugusta e Ottaviano, in direzione Centro, effettueranno anche la fermata 70422 in via Appia Nuova in prossimità dell'entrata della stazione San Giovanni metro A/metro C. La fermata sarà effettuata nelle ore notturne anche dalla linea N1 che sostituisce la linea A della metropolitana durante gli orari notturni. La linea 590 effettuerà anche la fermata 75486

Per rendere il servizio bus della periferia più capillare e consentire migliori collegamenti con le stazioni metro, è prevista anche la modifica delle linee bus:

– 056: prolungamento a via Marcantonio Raimondi, nel quartiere Giardinetti

– 058 prolungamento alla stazione metro B Ponte Mammolo con transito all'interno del quartiere di Tor Sapienza e in viale Palmiro Togliatti