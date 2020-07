in foto: Immagine di repertorio

La Asl Roma 2 ha lanciato un appello alla comunità del Bangladesh a Roma con l'invito a recarsi presso la stazione drive-in allestita in via Nicolò Forteguerri per eseguire il tampone per la ricerca del nuovo coronavirus. L'avviso è valido per tutti coloro che dal primo giugno in poi sono arrivati a Roma partendo dal loro Paese d'origine. Si invita inoltre a rispettare la quarantena obbligatoria di 14 giorni dopo l'arrivo in Italia (anche senza sintomi), a segnalare l'arrivo nel Lazio alla Regione e a contattare il medico, il 118 o il numero verde apposito in caso di sintomi. I membri della comunità bangla arrivati a Roma dopo il primo giorno potranno effettuare il tampone gratuito tutti i giorni al drive in di Santa Caterina delle Rose, Via Nicolò Forteguerri e sabato e domenica anche a Paizza della Maranella e a via degli Eucalipti. "È stato consigliato dalla Asl Roma 2 di sospendere per questa settimana le funzioni religiose del venerdì per motivi di sanità pubblica e per evitare nuovi focolai", fa sapere la Asl Roma 2.

L'appello alla comunità bangla di Roma

Questa mattina, inoltre, si è svolta una riunione tra i rappresentanti della Asl e quelli della comunità bangla, che avranno il compito di tradurre le informazioni operative riportate in precedenza nella loro lingua e diffonderle attraverso i loro canali di comunicazione. Ancora una volta l'Unità di Crisi della Regione ha invitato i membri "che dal 1° giugno sono rientrati dal loro Paese o siano entrati in contatto stretto con persone di rientro dal Bangladesh a recarsi presso il drive-in di Santa Caterina delle Rose operativo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 in Largo Preneste (Asl Roma 2) per effettuare i test. Inoltre in via del tutto straordinaria sono stati predisposti, in collaborazione con la Comunità, ulteriori due punti che saranno disponibili per questo sabato e questa domenica in piazza della Marranella n° 1 e via degli Eucalipti n°20 (Asl Roma 2). Si invitano inoltre anche coloro che non abbiano sintomi a rispettare l’isolamento per 14 giorni dopo l’arrivo ricordano le regole fondamentali di distanziamento. E per coloro che non hanno una possibilità logistica vengono messi a disposizione degli appositi alberghi".

Ieri i casi positivi di persone rientrate dal Bangladesh erano complessivamente 39. A questi vanno aggiunti gli almeno 21 passeggeri positivi del volo atterrato ieri a Fiumicino e proveniente da Dacca. Si tratta dell'ultimo volo, dato che oggi il ministro Speranza ha vietato per una settimana gli arrivi da quel Paese.