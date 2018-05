Un ragazzo alla guida di un acqua scooter è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella mattina di oggi – giovedì 24 maggio – nelle acque di Anzio, sul litorale a sud della capitale. Il giovane per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro degli scogli all'altezza del Moletto Pamphili, una struttura ormai in stato di abbandono da diversi anni. Si tratta di un ragazzo di Aprilia (Latina) che si stava condendo una giornata di divertimento tra le onde, visto l'arrivo finalmente di una bella giornata. A chiamare i soccorsi i cittadini che in quel momento si trovavano sulla strage.

Trasporta in elicottero in ospedale: è gravissimo

I soccorsi sanitari quando sono giunti sul posto hanno recuperato il giovane dall'acqua e, verificate le gravi condizioni, hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza. Il ferito è stato trasportato così in elicottero dove si trova tutt'ora ricoverata: oltre a un forte colpo al capo, potrebbe aver subito danni alla colonna vertebrale. Sul posto anche la polizia locale, che ha disposto le chiusure necessarie all'atterraggio dell'elicottero.