in foto: immagine di repertorio

Ha investito una donna ed è fuggito, ma nella fuga ha perso la targa. Un uomo di Anzio è stato denunciato dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica nella giornata di ieri. La donna che è stata investita si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno, ma la prognosi è ancora riservata. Il sinistro è avvenuto sulla Nettunense ieri pomeriggio all'altezza della Granarolo. Non è chiaro se la donna stesse attraversando la strada, fatto sta che il conducente dell'auto l'ha presa in pieno, facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Invece di fermarsi a prestare soccorso è fuggito. Forse non si era accorto che la targa dell'auto, a causa dell'urto col corpo della donna, era caduta in terra, cosa che ha permesso di rintracciarlo in breve tempo. La Polizia Locale di Anzio ha identificato il veicolo e l'uomo in brevissimo tempo, tanto che è stato rintracciato poco dopo e denunciato. Non solo: sono anche molti i testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno fornito agli agenti informazioni utili sull'incidente.

Tragedia sull'Appia, morto un uomo

Quello avvenuto ad Anzio, non è stato l'unico incidente avvenuto nel fine settimana. Sabato sera, intorno alle 22.15, una moto guidata da un uomo di 52 anni si è schiantata contro una macchina sulla via Appia, nel territorio del comune di Velletri. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal sellino del mezzo a due ruote e caduto rovinosamente sull'asfalto. Una vera e propria tragedia, con l'uomo morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Con lui c'era anche la moglie: le sue condizioni sono gravissime, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Latina, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Feriti anche i due ventenni a bordo dell'auto, ma non in modo grave. La dinamica del tragico incidente non è ancora chiara.