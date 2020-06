in foto: I soccorritori al porto di Anzio

Paura ad Anzio per tre pescatori la cui imbarcazione si è ribaltata a causa del forte vento che sta soffiando lungo la costa. Uno è morto, mentre gli altri due sono rimasti feriti. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, nei pressi del porto. Secondo le informazioni apprese, le persone coinvolte si trovavano in mare, al largo del litorale a Sud di Roma, quando, improvvisamente, il peschereccio si è ribaltato, facendole finire in acqua. Ricevuto l'allarme satellitare di affondamento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una Squadra, il nucleo sommozzatori il funzionario e il capo turno provinciale, che si sono messi al lavoro per recuperarle. È stato purtroppo un drammatico bilancio una volta riportate in superficie: una delle tre è infatti deceduta, non c'è stato nulla da fare per salvarla, mentre le altre due sono rimaste ferite. Presenti per le operazioni di soccorso, i militari della Capitaneria di Porto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che l'imbarcazione stesse per rientrare al porto.

Allerta arancione su Roma e Lazio

L'incidente in mare ad Anzio è avvenuto dopo che il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 12-24 ore, con un'allerta meteo codice arancione con criticità idrogeologica e idraulica. Particolarmente attenzionate le zone Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, con allerta gialla idrogeologica per temporali. L'allerta arancione riguarda invece i Bacini di Roma, Aniene, i bacini costieri sud e il Bacino del Liri.