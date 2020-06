Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi e per domani, venerdì 5 giugno. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, e per le successive 12-24 ore. Si attendono precipitazioni di media intensità, con una criticità idrogeologica e idraulica codice arancione in diverse zone della regione. Le indicazioni sono quelle di "piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specialmente sulle zone interne ed appenniniche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Una fase di maltempo che imperverserà anche sull'Italia e sulle regioni centrali, a causa di un vortice ciclonico che spazzerà via l'alta pressione.

Le zone dell'allerta meteo

Le zone di allerta della regione durante la fase di maltempo di oggi e particolarmente attenzionate sono i Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, dove gli esperti segnalano allerta gialla idrogeologica per temporali. L'allerta arancione riguarda i Bacini di Roma, Aniene, i bacini costieri sud e il Bacino del Liri.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 5 giugno

Venerdì 5 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia e temporali alternati a schiarite. Sulla Capitale si attendono precipitazioni di forte intensità, anche a carattere temporalesco, temporali alternati a schiarite al mattino, con pioggia moderata. Un miglioramento lo avremo nel pomeriggio, con cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti, sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra 16 e 23 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi, con temporali alternati a schiarite su tutto il territorio del Lazio.