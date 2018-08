Si chiama Stefano Zuccari, l'uomo di 54 anni di Roma ridotto in fin di vita dopo essere stato investito nella sera di domenica 26 agosto ad Anzio, comune costiero del litorale sud di Roma, da un pirata della strada che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto attorno alle 20.3o in via Fanciulla all'incrocio con via del Faro, dove il 54enne è stato investito mentre attraversava la strada all'uscita di un negozio, per tornare dalla moglie che l'aspettava in auto.

Zuccari è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118. Il personale medico giunto a bordo di un'ambulanza ha disposto l'immediato trasferimento all'ospedale di Anzio, dove è arrivato in codice rosso. Un ulteriore aggravamento ha portato i medici a trasferire il paziente all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato operato d'urgenza. Al momento il paziente rimane in coma in gravi condizioni.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che stanno dando la caccia al pirata della strada. Sono stati acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza che diano indicazioni utili sull'identità dell'automobile che ha investito il 54enne.