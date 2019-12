in foto: Un mezzo Ama – foto di repertorio

Il conducente del mezzo Ama che ieri mattina ha investito e ucciso un anziano su via Casilina, è indagato per omicidio stradale. L'84enne sarebbe stato preso in pieno mentre attraversava le strisce pedonali e, nonostante il conducente del camioncino si sia fermato a prestare i primi soccorsi, è morto pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza. "Non l'ho visto", avrebbe dichiarato sotto shock agli agenti il dipendente della municipalizzata romana, un uomo di 34 anni (e non 25 come erroneamente riportato ieri). Il mezzo è stato sequestrato per consentire le verifiche del caso e l'addetto è stato sottoposto ai consueti esami tossicologici, i cui risultati ancora non sono stati resi noti.

Zaghis (Ama): "Massima vicinanza ai familiari"

"Massima vicinanza, mia personale e a nome di tutta Ama Spa, ai familiari della persona vittima del tragico incidente su via Casilina che ha visto coinvolto questa mattina un nostro mezzo", il messaggio dell'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis. "Tecnici e funzionari aziendali stanno già fornendo la massima collaborazione alle Autorità competenti preposte all'accertamento della dinamica dei fatti", prosegue la nota dell'azienda.

Turni massacranti per gli addetti Ama

Secondo quanto scrive Lorenzo De Cicco sul Messaggero in edicola oggi, per coprire i turni Ama starebbe utilizzando dipendenti inquadrati come spazzini, ma inviati a guidare i mezzi pesanti per le strade di Roma (se hanno la patente C). Verrebbero impiegati per tre mesi, cioè come periodo di prova e questo consentirebbe di non cambiare loro la mansione sul contratto.