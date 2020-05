Dramma a Torrevecchia, dove un'anziana è stata trovata morta in casa. L'ennesimo episodio di abbandono, di cui molto spesso vittime sono le fasce più fragili della popolazione, come in questo caso, gli anziani. Spesso soli, dentro agli appartamenti di zone dormitorio, scompaiono senza fare rumore e ci si accorge di loro quando è ormai troppo tardi. Secondo le informazioni apprese si tratta di una settantottenne, della quale non si avevano più notizie da una settimana. A dare l'allarme ieri pomeriggio il portiere del palazzo. A far insospettire l'uomo è stato un forte odore all'interno dell'edificio, che proveniva proprio dalla porta dell'abitazione della donna. Così ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di compentenza. Ai poliziotti l'uomo ha raccontato di non vedere più la donna da una settimana. Una volta aperta la porta, si sono trovati davanti una scena drammatica. L'anziana era ormai deceduta ed il suo cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi è che si sia trattato di un malore. La salma è stata trasferita in obitorio, per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti.

Uomo trovato morto in un carrello della spesa a Ceccano

Macabro rinvenimento stamattina a Ceccano, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto dentro un carrello della spesa all'esterno del supermercato Conad. La vittima aveva le mani legate dietro alla schiena e una ferita alla testa. A dare l'allarme un passante che ha visto fuoriuscire dal carrello un braccio sporco di sangue. A svolgere i rilievi la Scientifica, la salma sarà sottoposta ad autopsia, i risultati degli esami serviranno a far luce sulle cause del decesso.