Si continua ad indagare sulla morte di Giuseppina Bini, la donna di 85 anni trovata senza vita ieri nella sua abitazione in via Diego Fabbri, nel quartiere romano di San Basilio. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma e quelli del commissariato di San Basilio, hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 54 anni, con problemi psichici e in cura presso il centro di salute mentale della zona. Ascoltato in commissariato, l'uomo ha riferito ai poliziotti che la madre è caduta dal letto nella notte tra venerdì e sabato. Dopo averla rimessa a letto, il giorno successivo (ieri, sabato 1 settembre, ndr) l'ha trovato senza vita.

La donna presenta un grosso livido sul volto, ma non sarebbero stati riscontrati altri segni di violenza, almeno da un primo esame esterno del cadavere. Sul luogo sono arrivati anche gli uomini della scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Nelle prossime ore, con ogni probabilità lunedì, sul corpo della 85enne verrà effettuata l'autopsia, che dovrebbe chiarire una volta per tutte le cause della morte dell'anziana.