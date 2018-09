Tragedia nel quartiere San Basilio, a Roma. Una donna di 85 anni, Giuseppina Bini, è stata trovata morta nel suo appartamento in via Diego Fabbri. Il cadavere della 85enne è stato trovato dalla polizia: sul corpo c'erano ferite ed ecchimosi che lasciano propendere per una morte violenta. A chiamare la polizia erano stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché da diversi giorni non avevano notizie dell'anziana. Dopo aver provato a bussare alla porta dell'abitazione, al terzo piano di un palazzo, senza ricevere risposta hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda sarebbe già arrivata a una svolta: la polizia ha infatti fermato il figlio della donna, un uomo di 54 anni con problemi psichiatrici. L'uomo, che sarebbe in cura presso il centro di igiene mentale della zona, è stato portato in commissariato per essere interrogato.

Nel frattempo procedono le indagini sul caso, affidate alla squadra mobile e ai colleghi del commissariato di San Basilio. Nell'appartamento della 84enne è intervenuta la scientifica per effettuare i rilievi del caso. Lunedì è invece prevista l'autopsia, che potrà fornire maggiori certezze sulle cause della morte dell'84enne. Si tratta della seconda tragedia che coinvolge una donna anziana a Roma nella giornata odierna. Questa mattina, infatti, il cadavere di una 74enne era stato trovato in strada in via degli Alberini: si ipotizza che la donna possa essere stata investita e uccisa da un pirata della strada, ma anche in questo caso si attendono riscontri dall'esame autoptico.