Un grave incidente è avvenuto attorno alle 8.30 della mattina di oggi – martedì 5 giugno – in via della Grande Muraglia al Torrino, quartiere residenziale alla periferia Sud di Roma. Secondo quanto ricostruito finora una donna di 82 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita una vettura che l'ha sbalzata violentemente a terra.

Soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul posto, le sue condizioni sono apparse da subito gravi ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio in ambulanza, dove è stata ricoverata in codice rosso. Alla guida della Volkswagen Polo una ragazza di 29 anni, che si è fermata a prestare immediatamente soccorso e la cui posizione è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'IX Gruppo Eur, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità e la dinamica dell'incidente.

Questa mattina un altro incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare. In questo caso sono state coinvolte quattro auto in un tamponamento a catena, tra la Diramazione Roma Nord e via Cassia Veientana, all’altezza di Castel Giubileo. Sul posto la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze, che ha soccorso i conducenti delle vetture coinvolte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente Inevitabili però le ripercussioni alla circolazione nell'ora di punta.