in foto: Foto di Luceverde Roma

Incidente sul grande raccordo anulare questa mattina, martedì 5 giugno. Quattro auto si sono scontrate tra la Diramazione Roma Nord e via Cassia Veientana, all'altezza di Castel Giubileo. I quattro conducenti delle automobili coinvolte non hanno riportato ferite gravi e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha svolto i rilievi scientifici. Traffico in tilt e lunghe code. Il tratto di strada coinvolto nell'impatto è stato liberato e la circolazione è tornata nella norma.

Incidente sul Gra, traffico in tilt

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 9, orario in cui il raccordo è particolarmente trafficato dato l'orario di lavoro. Una mattina di disagi per gli automobilisti che si sono trovati in prossimità delle quattro auto incidentate. Da chiarire la dinamica dell'impatto che fortunatamente non avrebbe provocato nessun ferito grave ma tanto spavento tra i presenti. Luceverde Roma ha raccomandato di prestare particolare attenzione alla guida sul grande raccordo all'altezza di Castel Giubileo per i rallentamenti: "Code in carreggiata esterna tra via della Bufalotta e via Cassia Veientana".