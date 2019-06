Paura nella notte ad Anguillara Sabazia, nella provincia nord di Roma. Due automobili si sono scontrate all'altezza della caserma dei carabinieri, sulla via Anguillarese, la lunga arteria che da Osteria Nuova attraversa Campo Marinaro, Colle Biadaro, Residenza Claudia ed arriva poi fino al centro storico di Anguillara Sabazia, posta sul margine meridionale del Lago di Bracciano. Due le persone rimaste ferite nell'impatto, fortunatamente in maniera non grave. Una delle due vetture ha finito anche per ribaltarsi sull'asfalto a seguito dell'incidente. Tanta paura per i due giovani, ma nessun grave danno: ben diverso l'esito dell'incidente delle due vetture, che hanno riportato i danni più gravi.

Nella zona erano già accaduti altri incidenti in tempi recenti, con esiti decisamente peggiori: appena un mese fa, si erano scontrati lungo via Braccianese Claudia, in località Colle Sabazio, un camion ed una motocicletta. L'incidente era avvenuto in pieno giorno, attorno alle 14 dello scorso venerdì 3 maggio. Gravemente ferito il motociclista, che a seguito dell'incidente è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto erano poi giunti gli agenti della municipale per i rilievi del caso e per le operazioni di soccorso. In quel caso vi furono anche ripercussioni sul traffico, con la carreggiata che venne parzialmente chiusa in attesa del termine delle operazioni. Un bel problema visto che le arterie che si trovano nei pressi del Lago di Bracciano sono molto trafficate, ma che per fortuna si è risolto nel giro di poco tempo, grazie all'intervento delle forze dell'ordine.