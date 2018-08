Per il quarto giorno di fila un violento temporale si è abbattuto sulla capitale nel primo pomeriggio. Come pronosticato dalle previsioni meteorologiche attorno alle 14.30 pioggia e grandine sono caduti con violenza su Roma, colpendo in particolar modo il centro storico e i quadranti Sud ed Est della città.

Anche oggi disagi, alberi caduti e strade allagate. La Polizia Locale ha distosto la parziale chiusura di Piazza del popolo a causa di due rami pericolanti dopo l'acquazzone. Le chiusure riguardano via: via Ferdinando di Savoia, viale Gabriele D'Annunzio, via di San Sebastianello e la rampa discendente di piazza del Popolo. Un albero invece è caduto in via Cassia Vecchia.

La situazione meteorologica dovrebbe migliorare domani, domenica 19 agosto, quando non è prevista pioggia. Intanto i romani si sono quasi abituati al clima tropicale di questi giorni, con piogge brevi e intense che cadono a cadenza quotidiana.