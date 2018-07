Un anno dopo i roghi dolosi che hanno devastato ettari su ettari di vegetazione, nella pineta di Castel Fusano, sul litorale romano, torna l'incubo degli incendi. Poco fa, un nuovo rogo si è sviluppato nella pineta, nel settore B1, in corrispondenza dell'incrocio tra via del Martin Pescatore e via del Lido di Castel Porziano, nonostante il grande lavoro di prevenzione per evitare l'emergenza della scorsa estate: a bruciare alberi, arbusti e sterpaglie. L'incendio ha generato un'alta colonna di fumo, ben visibile nei quartieri limitrofi come Ostia e Infernetto. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con due autobotti, coadiuvati da un elicottero della Regione Lazio e da uno della Protezione Civile, che ha schierato anche numerosi volontari via terra.

Il tempestivo intervento di pompieri e Protezione Civile ha permesso di domare l'incendio in tempi brevi, prima che potesse causare danni ingenti alla vegetazione. Agli inquirenti spetterà ora stabilire la natura del rogo: non si esclude che, analogamente a quelli dello scorso anno, possa essere doloso. L'incendio arriva proprio il giorno dopo l'annuncio dell'istituzione di un presidio dei carabinieri forestali proprio in via del Martin Pescatore.