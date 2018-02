È ancora mistero sulla morte di Valerio Frijia, il 15enne travolto e ucciso da un treno intercity nei pressi della stazione ferroviaria di Labico, Roma. Valerio uscì di casa a mezzanotte e quaranta minuti più tardi è stato preso in pieno dall'ultimo treno della notte, diretto a Bari. Le indagini proseguono per stabilire se si è trattato di suicidio oppure omicidio. Ai microfoni della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?' il padre ha detto: "O è stato un incidente oppure un agguato, che gli è stato teso da qualcuno che voleva vederlo e che lo ha chiamato a quell'ora facendolo uscire di casa quando noi dormivamo. In passato non si era mai verificato che uscisse dopo che era andato a dormire in camera sua".

Il fratello: "Presto tutte queste persone verranno smascherate"

A Labico, stando a quanto scrive il fratello di Valerio, qualcuno ha messo in giro "calunnie e voci di paese" sulla famiglia del ragazzo. "Non ho mai avuto problemi con la giustizia. Anche se sono stato fermato ben 6 volte dai carabinieri di Labico proprio davanti il posto in cui mio fratello è stato ucciso mi hanno sempre lasciato andare, dato che non ho mai commesso nessun reato e avevo sempre tutti i documenti ben in regola", spiega il fratello di Valerio. "Mi sono veramente stufato di queste malelingue che mettono in giro voci false e tendenziose. Se avete qualcosa da chiedere e da dire invece di sparare cazzate contattate il sottoscritto. Tutte queste voci sono state appositamente messe su per coprire tutto il marcio che c'è dietro la misteriosa morte di Valerio, e per coprire qualcuno che quella sera lo ha volutamente fatto andare in quel macabro posto. Ricordatevi che ci sono le indagini in corso e che presto tutte queste persone che vogliono nascondere tutti quei fatti accaduti nella notte fra il 12 e il 13 Gennaio verranno smascherate".