Neanche un frammento di indumenti, solo le scarpe bianche, un calzino e il suo cellulare. I risultati dell'autopsia sul suo corpo devono ancora essere pubblicati, ma sembra che Valerio, 15 anni, fosse completamente nudo quando è stato investito da un treno in corsa sui binari della ferrovia a Labico, provincia di Roma. Il 15enne è stato travolto dall'intercity della notte diretto a Bari circa duecento metri prima della stazione ferroviaria del piccolo comune a nord di Roma. Il padre, intervistato da un inviato della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?', parla di "un tragico incidente", ma non esclude neanche un'ipotesi ben più inquietante: "O è stato un incidente oppure un agguato, che gli è stato teso da qualcuno che voleva vederlo e che lo ha chiamato a quell'ora facendolo uscire di casa quando noi dormivamo. In passato non si era mai verificato che uscisse dopo che era andato a dormire in camera sua".

Il fratello di Valerio: "Non ti vesti bene se ti vai a suicidare"

Valerio è uscito di casa a mezzanotte e sei minuti di venerdì scorso. A quell'ora è stato ripreso da una telecamera di sicurezza della vicina di casa. E' ben vestito e sembra, ma le immagini sono sfocate, parlare con qualcuno al telefono. Il padre conferma: "È entrato in bagno presumo per lavarsi, pensavo che tornasse nella sua camera per andare a dormire, ma questo non si è verificato. Se avessi potuto fermarlo sapendo che lui aveva intenzione di uscire… purtroppo adesso ho anche questo rimpianto". Alla mezzanotte e quaranta, mezz'ora dopo, è stato investito da un treno in corsa. Per arrivare in quel punto di ferrovia ci vogliono dieci minuti a piedi da casa sua, un tratto pieno di sterpaglie che non è accessibile dalla strada. "Si era lavato i denti, si era vestito bene, se ti vai a suicidare non ti vesti bene", ha commentato il fratello di Valerio ai microfoni di Chi l'ha visto?. L'unico particolare emerso dalle indagini che possa testimoniare uno stato di malessere del ragazzo è questo: quella sera i genitori lo hanno trovato a fumare in casa e forse non si trattava solo di sigarette. "Non è una lite quella, è solo una constatazione di mia madre. E' entrata in camera di mio fratello e ha detto ‘c'è puzza di fumo' ma mio fratello neanche gli ha risposto. Era una serata fredda, per raggiungere quel punto bisogna andare tra i campi e tra le sterpaglie. Perché sarebbe dovuto andare fino a là per farsi le canne?".