Valerio F., 15 anni, è stato travolto e ucciso dall'ultimo intercity della notte diretto a Bari. Era la mezzanotte e quaranta di sabato scorso. Il suo corpo dilaniato è stato trovato sui binari della ferrovia poco prima della stazione di Labico, piccolo comune alle porte di Roma. Nessuna telecamera ha ripreso la scena. Non è chiaro se il ragazzo fosse da solo o in compagnia di qualcuno. Per ora, riferiscono fonti investigative, sono in piedi entrambe le ipotesi. Valerio è scomparso di casa intorno alle 23, poi per l'ora e mezza prima della morte, il buio. Il primo problema degli investigatori della polizia ferroviaria di Colleferro, che si stanno occupando del caso, è proprio quello di ricostruire i movimenti del ragazzo in quei novanta minuti che hanno preceduto la sua morte. Quando è stato ritrovato Valerio, riporta il Messaggero, era nudo e aveva le dita mozzate. Un particolare che ancora deve essere accertato dall'autopsia che sarà effettuata sui resti del corpo, la cui identità, del resto, non è stata ufficialmente verificata. Il ritrovamento del cellulare e di una scarpa da ginnastica bianca fanno però pensare che quei brandelli appartengano quasi certamente al 15enne. Il fratello e la mamma, una funzionaria dell'Università La Sapienza di Roma, hanno già pubblicato un messaggio d'addio su Facebook.

Questo il messaggio della mamma

Lui era tutto per me: colui che mi amava, mi ascoltava, mi capiva, mi difendeva… Mi aggiustava il pc, il telefono il tablet, mi comprava le cose su internet e mi prestava i soldi a fine mese, non era semplicemente un figlio era un amico, confidente, a volte un padre. Amore mio come vivrò senza di te? A Valerio

Indagati i due macchinisti per omicidio colposo.

I due macchinisti del treno sono stati indagati, stando a quanto riporta il Messaggero, per omicidio colposo. Ma l'impressione è che possa trattarsi di un atto dovuto. Gli investigatori, tra l'altro, smentiscono la notizia che il treno possa aver superato i limiti di velocità, anche perché si trattava di un convoglio solo in transito alla stazione di Labico. Alcune fonti riferiscono che Valerio era al telefono poco prima di morire, forse con una ragazza, ma il dettaglio ancora deve essere verificato. Per il momento gli investigatori della Polfer stanno cercando di acquisire testimonianze da parte di amici, parenti e conoscenti che possano far luce su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi.