in foto: Il regista premio Oscar Martin Scorsese. Anche lui ha firmato l’appello dei ragazzi del Cinema America

Anche il regista premio Oscar Martin Scorsese ha annunciato di aver firmato l'appello dei ragazzi del Cinema America. "Mi unisco al mondo del cinema e della cultura italiana e firmo l'appello promosso dai Ragazzi del Cinema America. Una petizione per chiedere le dimissioni di chi non sa valorizzare e comprendere l’impegno e la creatività giovanile a Roma e di chi ritiene che guardare vecchi film sia da feticisti". Questa la motivazione del regista statunitense pubblicata sulla pagina Facebook de ‘I ragazzi del Cinema America'.

L'appello dei ragazzi del Cinema America.

Nell'appello si chiedono le dimissioni del vicesindaco Luca Bergamo e della consigliera comunale Gemma Guerrini (Movimento 5 Stelle). In un post pubblicato su Facebook Guerrini aveva scritto: "Cos’è infatti se non feticismo, la reiterata proiezione, giorno dopo giorno, di vecchi film che hanno in comune soltanto il fatto di essere famosi". All'appello che chiede alla consigliera di fare un passo indietro hanno aderito 182 personalità del cinema, attori, registi, sceneggiatori. Da Paolo Virzì a Paolo Sorrentino, da Valerio Mastandrea a Checco Zalone, da Luca Zingaretti a Gabriele Muccino, da Giovanni Veronesi a Dario Argento.