in foto: Foto Civonline

Hanno fatto discutere i video e le fotografie arrivate da Latina, da Bari e dalla provincia di Napoli, con centinaia di macchine in fila al Mc Drive per ritirare i panini di McDonald's. Ma è successo anche a Roma e in provincia di Roma: scene simili si sono viste ai McDonald's di Anzio, sulla Nettunense, di Marino, sulla via Appia Nuova, e di Ladispoli, sulla via Aurelia, rimasta bloccata per tutta la serata di lunedì 4 maggio, primo giorno della cosiddetta ‘fase 2' dell'emergenza coronavirus, sempre per lo stesso motivo: in tantissimi hanno voluto approfittare della possibilità di gustare di nuovo gli hamburger della famosa catena di fast food americani.

Code ai McDrive sull'Aurelia e sulla Nettunense

La fotografia in alto è stata pubblicata dal giornale locale Civonline e racconta la lunga fila sull'Aurelia, in entrambi i sensi di marcia, all'altezza dell'ingresso nord di Ladispoli. Stessa situazione, come detto, al McDonald's di Anzio sulla Nettunense, dove l'attesa per poter ritirare il panino è stata superiore addirittura a un'ora.

