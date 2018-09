Ama affida la raccolta differenziata di 85.000 negozi ai privati: 131 milioni in 3 anni

Pronto a partire il nuovo sistema di raccolta differenziata per 85.000 esercizi commerciali. Sarà gestito da 4 aziende private , che hanno vinto un bando triennale da 131 milioni di euro. Pronti i nuovi sacchetti con il chip per premiare gli esercenti più virtuosi nella raccolta. Per Ama si liberanno 200 operatori e 80 mezzi al giorno per raccolta e spazzamento delle strade.