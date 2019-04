Non ce l'ha fatta Vincenzo Diana, l'imprenditore rimasto vittima insieme ad altre due persone dal crollo di un muro ad Alvito, lo scorso 23 febbraio. Il 75enne, originario di Caserta ma da anni residente nel territorio del Frusinate, è morto nella notte tra sabato e domenica, dopo aver lottato per oltre un mese tra la vita e la morte nel suo letto del reparto rianimazione all'ospedale Santissima Trinità di Sora. Vincenzo è stato soccorso in condizioni gravissime che non hanno lasciato ai medici ben sperare. Costretto a un respiratore e in coma farmacologico, aveva traumi cerebrali e alla colonna vertebrale che gli hanno provocato una fatale emorragia interna. Nel terribile accaduto morirono prima di lui, suo fratello Carlo, 72 anni e un loro caro amico, Guido Alpassi, 70enne, tutti e tre pensionati. La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia di Vincenzo, che nel giro di tre mesi ha perso i due fratelli, due persone care. I funerali di Vincenzo saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 8 aprile alle ore 15, nella chiesa di San Rocco ad Alvito.

Crollo di un muro ad Alvito

I tragici fatti risalgono alla mattina del 23 febbraio scorso, quando il muro di cinta di un fienile è crollato abbattuto da un vento fortissimo che ha imperversato sulla Ciociaria. Vicino al muro avevano trovato riparo dalle raffiche quattro persone, che sono state travolte dalle macerie del crollo. Due di loro, Carlo Diana e Guido Alpassi, sono morte praticamente sul colpo, Vincenzo Diana, è stato trasportato con urgenza in ospedale in condizioni gravissime, morirà dopo circa un mese e mezzo, mentre Franco Zeppieri ha riportato lievi lesioni a un piede. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre le persone dalle macerie del muro crollato. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno recintato la zona e hanno svolto i rilievi del caso.