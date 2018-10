Allerta meteo Roma: lunedí 29 ottobre niente lezioni all’università Sapienza

Anche l’università La Sapienza dispone per un giornata la sospensione delle lezioni in Ateneo a causa delle cattive condizioni meteo previste dai bollettini della protezione civile del Lazio. Altre attività universitarie, come esami e tesi, o in sedi esterne sono confermate, spiegano dalla Sapienza.