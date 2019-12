Domani a Roma e provincia è previsto sole con assenza di precipitazioni. Questo non vuol dire che l'inverno sta terminando, anzi: sta avvenendo proprio il contrario dato che le temperature caleranno drasticamente proprio a partire da questo weekend. Nonostante non siano previste piogge, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 28 dicembre. Stavolta a interessare Roma e Lazio non saranno i violenti acquazzoni che hanno devastato le strade nelle scorse settimane, ma il forte vento che dalla mattina al pomeriggio soffierà sulla capitale e sulle province della regione.

Allerta vento Roma e Lazio, previste mareggiate e raffiche di burrasca

Secondo quanto reso noto dal Centro funzionale regionale, per domani 28 dicembre e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio ‘venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose" e ‘mareggiate lungo le coste esposte'. Le temperature subiranno un sensibile calo in molti comuni, arrivando in diversi casi a toccare cifre sotto lo zero. Nonostante questo, il sole splenderà per tutta la giornata, anche se c'è pericolo che il forte vento possa causare cadute di alberi lungo le strade.

Allerta meteo Roma e Lazio, l'avviso della Protezione Civile

Nel caso ci dovessero essere problemi e situazioni di difficoltà, ‘la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto'. Da monitorare nella giornata di domani saranno soprattutto gli alberi, che a ogni allerta vento rischiano di cadere e schiantarsi al suolo, provocando numerosi danni non solo alle strade, ma anche ad automobili e strutture.