Venerdì sta volgendo al termine, e con esso un settimana segnata da temperature non troppo miti ma nemmeno invernali. Il fine settimana del primo weekend dopo Natale, porta con sé invece un notevole abbassamento dei gradi centigradi rispetto a quelli delle scorse settimane. Per sabato 28 dicembre a Roma sono previste temperature minime di 3 gradi, mentre la massima arriverà solamente a 10. A rendere ancora più pesante il clima del fine settimana, saranno i venti, la cui intensità varierà tra forte e moderata. Nota positiva, nonostante il freddo del weekend, il sole: sia per sabato sia per domenica è previsto cielo terso e senza nuvole e sole per tutta la giornata. Questo dovrebbe mitigare le temperature fredde e il vento che soffierà per tutta la giornata.

Meteo weekend Roma e Lazio, le previsioni per domenica 29 dicembre

Temperature ancora più rigide sono previste per domenica 29 dicembre. A Roma la temperatura massima prevista è di 8 gradi, mentre la minima si attesterà sull'uno. Domenica sarà quindi la giornata più fredda di tutta la settimana, con venti che soffieranno moderati per tutta la giornata. Come per sabato 28 dicembre, non sono previste precipitazioni, e per tutta la giornata il cielo sarà privo di nuvole. Il sole mitigherà un po' il freddo, rendendo la giornata piacevole soprattutto se si vuole passare la giornata all'aria aperta: ma di certo bisogna coprirsi bene e non sottovalutare le rigide temperature previste per il weekend.

Meteo weekend Roma e Lazio, temperatura sotto lo zero in provincia

Ma sarà la provincia laziale quella dove le temperature segneranno gradazioni molto basse, in alcune ore addirittura inferiori allo zero. A Rieti, ad esempio, si arriverà a -4 gradi, a Viterbo e Frosinone a -2 gradi, mentre a Latina si fermerà allo zero. Come per Roma, non sono previste piogge, ma cielo terso per tutta la giornata.