in foto: Foto La Presse

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 2 novembre, giornata della Commemorazione dei defunti. Nelle scorse ore il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. Le precipitazioni di carattere temporalesco saranno sparse sulla regione e interesseranno anche la Capitale e l'area metropolitana. Un'ondata di maltempo che imperverserà sulle regioni centrali già a partire da oggi, ma in particolare, dal tardo pomeriggio di domani e che continuerà per le successive 12-18 ore. Le zone di allerta del Lazio monitorate dalla protezione civile sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Previsioni meteo Roma e Lazio domani, sabato 2 novembre

Domani le previsioni meteo a Roma e nel Lazio registrano un progressivo peggioramento del quadro meteorologico, con l'arrivo di due perturbazioni attese nel corso del weekend di sabato 2 e domenica 3 novembre. Domani a Roma la giornata si aprirà con pioggia debole alternata a schiarite al mattino, pioggia moderata nel pomeriggio, temporali con pioggia abbondante di sera, quando si alzerà anche forte vento. Sugli altri capoluoghi di provincia è prevista pioggia per l'intero arco della giornata.

Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 3 novembre

Le previsioni meteo registrano un ulteriore peggioramento nella giornata di domenica 3 novembre, quando oltre a pioggia, forte vento e intensi temporali, si attendono anche possibili locali nubifragi, specialmente sul versante tirrenico dove si attendono mareggiate, nubifragi intensi che potrebbero riguardare anche Roma, creando eventuali disagi. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare leggermente la prossima settimana, a partire da lunedì.