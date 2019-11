Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato 2 novembre registrano pioggia e temporali. Una giornata della Commemorazione dei defunti all'insegna del maltempo, a causa di un vortice di bassa pressione. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano previsto: durante il Ponte di Ognissanti ci raggiungerà un vero e proprio "schiaffo atlantico", che porterà non una, ma ben due perturbazioni. Il tempo sarà brutto sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia, una giornata decisamente grigia, con cielo coperto e nubi cariche di pioggia. Le temperature subiranno un calo, a Roma le massime registrate dalla colonnina di mercurio si attesteranno sui 19 centigradi.

Previsioni meteo Roma domani, sabato 2 novembre

Domani, sabato 2 novembre e giornata in cui ricorre la Commemorazione dei defunti, il tempo sarà brutto ovunque nel Lazio. Il quadro meteorologico inizierà a subire un progressivo peggioramento già a partire dal pomeriggio e dalla notte di oggi, con un annuvolamento e le prime gocce d'acqua. Le precipitazioni stanno arrivando e imperverseranno sulla Capitale e sulla regione per tutto il corso del weekend. Domani a Roma la giornata si aprirà con pioggia debole alternata a schiarite al mattino, pioggia moderata nel pomeriggio, temporali con pioggia abbondante di sera, quando si alzerà anche forte vento. Sugli altri capoluoghi di provincia è prevista pioggia per l'intero arco della giornata.

Previsioni meteo Roma domenica 3 novembre

Le previsioni meteo registrano un ulteriore peggioramento nella giornata di domenica 3 novembre, quando oltre a pioggia, forte vento e intensi temporali, si attendono anche possibili locali nubifragi, specialmente sul versante tirrenico dove si attendono mareggiate, nubifragi intensi che potrebbero riguardare anche Roma, creando eventuali disagi. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare leggermente la prossima settimana, a partire da lunedì.