in foto: Allerta meteo sul litorale romano

Allerta massima sul litorale romano, dove il maltempo sta imperversando da questa mattina e sta causando forti disagi, soprattutto sulle spiagge e sulla costa in generale. Per questo Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, comune costiero e comune del più importante scalo aereo della Capitale, ha invitato i cittadini a rimanere lontani dalle spiagge. In serata ha diffuso su Facebook un altro messaggio in cui invita i residenti a non uscire di casa se non è davvero indispensabile: "Attenzione: l'allerta meteo è appena stata elevata ad arancione. Sono previste forti piogge e raffiche di vento più forti di quelle avute finora.Chiedo a tutte e tutti di essere molto prudenti, di non uscire se non davvero indispensabile e di diffondere questo messaggio il più possibile. Grazie".

Già nel primo pomeriggio di oggi il sindaco, come detto, aveva invitato tutti a rimanere lontani dalle spiagge e in generale dalla costa: "Date le condizioni meteo attuali e per tutto il fine settimana consiglio massima prudenza, soprattutto per via della pioggia e del vento forte che sta colpendo la città. In particolare, esorto a rimanere lontani dalle spiagge di tutto il territorio cittadino particolarmente interessate dal vento con onde anche alte. L'avviso, comunque, non e' limitato alle coste". "Ricordo che in caso di emergenza e' possibile rivolgersi alla Polizia Locale al numero 0665210790 e alla Protezione Civile al numero 066521700. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore regionale Mauro Alessandri che, dopo la pubblicazione del nostro appello e video di oggi, ha subito risposto assicurando tempi certi per gli interventi su Focene", conclude Montino.

La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per la città di Roma valida dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24/36 ore. Previsti temporali forti nel corso della notte e della giornata di domani e raffiche di vento fortissime.