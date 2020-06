Allerta meteo gialla nel Lazio: temporali su bacini costieri nord, medio Tevere e Appennino di Rieti

Maltempo in arrivo nel Lazio per il pomeriggio e la serata di sabato 13 giugno. La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico sui bacini costieri nord, sul bacino del medio Tevere e sull’Appennino di Rieti. Pioggia anche su Roma, miglioramento previsto per la giornata di domenica.