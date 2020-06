Le previsioni del meteo a Roma per il 13 e 14 giugno registrano una forte instabilità. Sarà un weekend con uno strascico di maltempo nella giornata di sabato, con piogge e temporali in vista sulla Capitale e sul resto del territorio del Lazio, a causa di un ciclone proveniente dal Nord Europa, che influenzerà il quadro meteorologico dell'Italia, regioni centrali comprese. Miglioramento in vista per domenica, quando il sole tornerà a brillare in cielo quasi del tutto indisturbato, se non per la presenza di poche nubi sparse. Quella di domenica sarà una giornata in cui godremo finalmente di una pausa dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Un breve stop alle precipitazioni lo avremo già a partire da venerdì, anche se l'aria si manterrà ancora piuttosto fresca, specialmente al mattino e di sera, anche in città.

Le previsioni del meteo per domani, sabato 13 giugno

Domani, sabato 13 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale ci aspettiamo cielo sereno di notte, nubi sparse al mattino, temporali nel pomeriggio e pioggia debole di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 25 centigradi. Maltempo diffuso anche nel resto del Lazio, con temporali alternati a schiarite su Rieti, Latina e Frosinone. Nubi sparse con isolate piogge su Viterbo.

Le previsioni del meteo per domenica 14 giugno

Domenica 14 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano sole, con cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 17 e 25 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale cadrà pioggia debole di mattino, con cielo coperto al mattino, cielo sereno di pomeriggio e alla sera. Nel resto del Lazio tempo piuttosto stabile, con cielo parzialmente nuvoloso, mentre a Rieti è prevista ancora pioggia.