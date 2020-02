in foto: L’albero caduto in via del Mare Arabico a Ostia (Ostia Informa)

Il forte vento a Roma sta radendo al suolo rami e alberi da nord a sud. Sono decine gli interventi della polizia locale dal pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, a seguito dell'allerta meteo diramata dalla protezione civile. Fortunatamente non si registrano feriti, e le operazioni dei vigili urbani riguardano la viabilità e la messa in sicurezza delle strade, per consentire il transito di pedoni e automobilisti senza rischi.

Alberi caduti per forte vento a Roma

Al Nomentano, un albero è caduto su una vetrina di un'attività commerciale in via Felice Grossi Gondi, senza provocare danni. A Ostia le raffiche di vento hanno divelto un albero, precipitato su alcune auto parcheggiate in via Mar Arabico, dove gli agenti del X Gruppo Mare hanno chiuso la strada e deviato il traffico. Altri interventi hanno riguardato rami pericolanti a Castel Romano, via Balduina, via dei Prati Fiscali e via Antonio Ciamarra. Il vento ha danneggiato anche un semaforo in via della Serenessima, all'altezza di via Venezia Giulia, dove i vigili urbani sono al lavoro per gestire il traffico dei veicoli e ripristinare l'impianto semaforico.

Allerta per forte vento fino a domani, giovedì 6 febbraio

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, e per le successive 12-18 ore” a causa di forti raffiche di vento provenienti da nord, che stanno imperversando sull'Italia e sul Lazio. Anche nella giornata di domani, giovedì 6 febbraio, si attendono venti forti o di burrasca, che richiedono particolare attenzione.